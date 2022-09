35 anos sem o poeta Zé Marcolino

Por Luiz Ferraz Filho

Aos 20 de setembro de 1987, falecia o poeta José Marcolino Alves (Zé Marcolino), um dos maiores artistas que pisou em nossa terra e patrimônio cultural de todo o Nordeste. Nascido na véspera de São Pedro (28 de junho) de 1930 em Sumé – PB, adotou ele a cidade de Serra Talhada para ser residência em seus tempos áureos de artista popular. Acostumado a divulgar seu trabalho nas feiras livres das cidades do interior, Zé Marcolino tinha o desejo de um dia se encontrar com o mestre Luiz Gonzaga, pois tinha a certeza que essa parceria seria um sucesso, como de fato foi. Gonzaga levou Marcolino para uma turnê pelo Sudeste, onde o mesmo se apresentava como músico e compositor. Gravaram juntos dez composições, sendo as mais famosas ‘Numa Sala de Reboco’, ‘Cacimba Nova’, ‘Fogo sem Fuzil’, ‘Cantiga de Vem Vem’, ‘Serrote Agudo’, ‘No Piancó”, etc.

