Vem aí o IX Festival Vamos Fazer Poesia

O IX FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA acontecerá dia 30 de abril e 01 de maio no Clube de Campo Rancho das Águas em São José do Belmonte-PE.

108 POETAS de todo Nordeste participarão do maior FESTIVAL de POESIA do Mundo. Na ocasião o CORDELISTA Antônio Francisco da cidade de Mossoró-RN, será homenageado. Haverá o lançamento da Coletânea de Poesias e dezenas de poetas se farão presentes e subirão ao palco para defenderem suas Estrofes, haverá show de viola com os poetas DIOMEDES MARIANO E JORGE E MACEDO.

O Produtor Cultural, o serra-talhadense IRANILDO MARQUES, idealizador do evento e os principais poetas de bancada do Brasil, convidam vocês APOLOGISTAS a se fazerem presentes no maior evento poético do mundo.

Reserve a sua entrada!

CONTATO: 87 999564137.

(IRANILDO MARQUES)

A POESIA AGRADECE!