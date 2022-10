CEARÁ: Mulher mata mãe e filho esfaqueados em Jaguaribe, no interior do Ceará

Um crime brutal aconteceu na cidade de Jaguaribe, no Interior do Ceará. Uma mulher identificada como Francisca Daiane Nascimento Fernandes matou a golpes de faca a mãe e o filho de 12 anos. O duplo homicídio aconteceu neste sábado (8), dentro da casa da família. A assassina Daiane tentou se matar, mas foi socorrida com vida, sob escolta até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O pai da suspeita estaria em casa no momento do crime e ouviu os gritos. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem tentou intervir na ação, mas já encontrou esposa e neto sem vida, e a filha tentando suicídio. Até o momento, não se sabe o que motivou o crime.

