Ex-prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde anuncia apoio a Raquel Lyra

O ex-prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, Tássio Bezerra, declarou apoio a candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Além de Tássio, os vereadores Daozinho, Zé de Nada, Roberto da Paz, a vereadora Larissa de Chiquinho e outras lideranças políticas da cidade, também decidiram apoiar a candidata do PSDB.

Raquel também conseguiu o apoio do presidente do PSDB de Serra Talhada, Jailson Araújo Barbosa.

Na quarta-feira (6) a vice-prefeita de Santa Cruz da Baixa Verde, Eliete do Icó, Já havia informado que não seguiria junto com o prefeito Irlando das Parabólicas anunciando apoio a Raquel. Ela fez isso junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Serra Talhada, Elizandro Nogueira.

No primeiro turno, Eliete estava no palanque adversário, por conta do alinhamento de Irlando Parabólicas com Marília, mas agora decidiu seguir com Raquel e Priscila. Do Nill Júnior