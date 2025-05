A WEBSÉRIE “AMBRÓSIO & FILOMENA” ESTREIA NOVA TEMPORADA NESTE DOMINGO

A produção audiovisual no município de Serra Talhada têm se mostrado ativa, e a ETEAST Produções Artísticas é uma das responsáveis por este crescimento. Em menos de um ano, já realizou 4 filmes de curta-metragem, e neste domingo, dia 25 de maio de 2025, estreia em seu canal no YouTube a 1ª parte da 2ª temporada da websérie AMBRÓSIO & FILOMENA, protagonizada pelos atores Carlos Sett e Dorotea Nogueira.

A história criada pelo escritor Gilberto Gomes narra o cotidiano de um casal de agricultores, acompanhados de seus compadres Zé Panta e Quitéria, trazendo para tela um humor leve e irreverente, mostrando o dia a dia dos personagens: dos afazeres de casa ao trabalho na roça. A paisagem do sertão é mostrada de forma graciosa, tornando-se uma atração à parte nesta narrativa.

O conflito desta 1ª parte da 2ª temporada composta por 3 episódios começa quando Filomena pergunta aAmbrósio sobre a aproximação de uma data especial, ele disfarça, e junto a seu “cumpade” Zé Panta planeja realizar em segredo uma comemoração, gerando desconfiança e ciúme nas mulheres… Ações que serão mostradas na parte final.

A websérie AMBRÓSIO & FILOMENA teve sua estreia no período pandêmico com a produção de 7 episódios, entre 2020 e 2021, pelo elenco da ETEASTsem nenhum recurso. Já esta sequência foi contemplada pela PNAB Municipal, no Edital de Chamamento Público N.º 02/2024 – Seleção de Espaço, Ambientes e Iniciativas Artístico – Culturais – PNAB – LEI N.º 14.399/2022, gerando trabalho e renda para os profissionais envolvidos na sua execução e fomentando a criação de produtos e serviços da cadeia produtiva da cultura no município, além de ofertar gratuitamente alternativas qualificadas de entretenimento nas mídias sociais.

As filmagens foram realizadas na Fazenda Cacimbinha, localidade de origem de Carlos Sett, que assina a direção e adaptação do roteiro, além dos protagonistas, o elenco é formado por Diana Lima, Hícaro Nogueira, que assina a direção de fotografia, e Weslley Lima. Acompanhe o conteúdo audiovisual da ETEAST Produções através do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWHjgaJMxV7eUHN6TAJ7dCw e pelo Instagram @eteastproducoes.

Serviço:

O Quê: Estreia da Websérie Ambrósio & Filomena

Que Dia? 25 de maio de 2025, às 17h

Onde? Canal da ETEAST Produções no YouTube