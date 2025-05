Prefeita Márcia Conrado entra com queixa-crime contra vereador Lindomar Diniz por calúnia e difamação

Documentos obtidos com exclusividade pelo Site Vilabela Online revelam que a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, ingressou com uma queixa-crime na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada contra o vereador Lindomar Diniz. A gestora alega ter sido caluniada e difamada pelo parlamentar em declarações públicas sobre a destinação de emendas parlamentares.

O estopim da ação foi uma matéria publicada que repercutiu declarações de Lindomar, nas quais o vereador acusou a prefeita de ter “desviado” recursos destinados à perfuração de poços artesianos na zona rural, redirecionando-os para a reforma da Praça da Caxixola, no bairro José Rufino Alves.

Em sua defesa, Márcia Conrado argumenta que não houve desvio de finalidade, pois as emendas citadas — no total de R$ 360 mil, oriundas do deputado estadual Luciano Duque — foram classificadas como recursos de custeio, o que permite flexibilidade na aplicação dos valores. Segundo a gestão municipal, a decisão de investir na requalificação urbana da praça foi baseada na necessidade urgente de revitalização do espaço, que não recebia melhorias há mais de 40 anos.

Além da reportagem, a queixa-crime menciona um vídeo publicado nas redes sociais do vereador, em que ele reafirma a acusação de desvio de finalidade. A defesa da prefeita sustenta que as falas, mesmo após conhecimento das regras legais e do ofício explicativo da Prefeitura, foram deliberadamente falsas, com o intuito de atingir sua honra e reputação política.

Com base nos artigos 138 e 139 do Código Penal, a gestora solicita que Lindomar seja responsabilizado pelos crimes de calúnia e difamação, que podem acarretar pena de detenção e multa.