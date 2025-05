Acidente de Trânsito com Vítima Fatal é Registrado na Zona Rural de São José do Belmonte

Na manhã desta sexta-feira (23), um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na PE-430, zona rural de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. A ocorrência foi registrada por volta das 08h35, quando policiais militares do 14º BPM foram acionados por populares para averiguar um acidente envolvendo uma motocicleta.

No local, os policiais constataram que a vítima, identificada como Cícero Romão Ferreira da Silva, de 40 anos, agricultor e residente no Sítio Mariola, zona rural do município, já se encontrava caída ao solo, sem sinais vitais.

De imediato, foi acionada a equipe da Polícia Civil para os procedimentos legais e realização da perícia. Em seguida, foi confeccionado o boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Segundo informações oficiais, será instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Do Vila Bela Online