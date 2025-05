Homem se Revolta com Sistema da Zona Azul em Serra Talhada após Ser Multado Mesmo Tentando Pagar via Pix

Na manhã deste sábado (24), um motorista manifestou indignação em áudios enviados à Rádio Vilabela, relatando uma situação constrangedora que vivenciou na Praça da Igreja Matriz, em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. O homem relatou que estacionou o veículo no local e, ao ultrapassar o tempo de tolerância, tentou efetuar o pagamento da Zona Azul por meio de Pix, mas foi informado que o sistema de cobrança não aceita essa modalidade.

Segundo o relato, no momento em que a responsável pela fiscalização chegou, ele se prontificou a realizar o pagamento, mas a mesma informou que o pagamento só poderia ser feito com dinheiro ou cartão. “Hoje tudo é digital. Não ando mais com carteira física, só com a digital, meus documentos e minha conta bancária, mas não aceitaram Pix. Mesmo assim, fui multado”, desabafou.

O motorista ainda afirmou que a funcionária não concedeu sequer os cinco minutos que ele pediu para buscar o filho, mesmo tendo se disposto a regularizar a situação. Revoltado, destacou que a maioria das transações atualmente é realizada por meio eletrônico e questionou o motivo pelo qual a empresa responsável pelo estacionamento rotativo da cidade não adota o Pix como forma de pagamento. “Quem é que anda com dinheiro ou cartão hoje em dia? Tudo é feito pelo celular!”, lamentou.

Ainda segundo o motorista, a situação gerou constrangimento, pois transeuntes chegaram a se oferecer para pagar a tarifa em seu lugar. “O mais absurdo é eles se recusarem a receber, e eu ainda ser multado por isso”, completou.