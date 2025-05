Sesc promove Semana Mundial do Brincar no Sertão do Pajeú

De 24 de maio a 1º de junho, o Sesc Pernambuco realiza, em parceria com a Aliança pela Infância, a Semana Mundial do Brincar, com programações diversificadas que têm o objetivo de valorizar o ato de brincar e sua importância no desenvolvimento das crianças, e de forma ampla, na sociedade. Com o tema “Proteger o Encantamento das Infâncias”, a campanha acontece com o apoio da Fundação Terre des hommes.

No Sertão do Pajeú, as atividades serão realizadas em Serra Talhada, Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde.

No Sesc Serra Talhada, a Noite do Pijama abrirá a programação, no dia 24, a partir das 17h. A atividade custa R$ 20 para dependentes de comerciários e R$ 30 para o público em geral. No domingo (25), das 9h às 15h, o Sesc Lazer Especial da Semana de Brincar vai oferecer muita diversão. Ingressos a R$ 6 (comerciários e dependentes) e R$ 12 (público geral).

Na segunda-feira (26), a partir das 9h, alunos da Escola Municipal Fausto Pereira e suas famílias vão resgatar brincadeiras tradicionais como amarelinha, elástico, corda, corrida de saco, cabo de guerra e passa anel. No dia 27, também às 9h, será a vez dos estudantes da Escola Municipal Carmélia Ignácio de Melo participarem de uma maratona recreativa com brincadeiras em família. Já os alunos da Escola Municipal Imaculada Conceição terão uma manhã de lazer no dia 30, com maratona recreativa e oficina de brinquedos com materiais recicláveis.

Em Triunfo, a Semana do Brincar começa no dia 24 com uma caminhada cultural e bingo recreativo para os hóspedes do Hotel do Sesc. No sábado (25), às 14h, uma gincana reunirá hóspedes e convidados da Casa Brincante. No dia 28, às 14h, haverá uma tarde recreativa no Centro de Referência do Idoso, localizado em Santa Cruz da Baixa Verde. A programação segue no dia 31, com maratona recreativa às 15h na Associação Casas Populares, voltada às crianças atendidas pelo Cras. O encerramento será no dia 1º de junho, às 16h, com jogos populares abertos ao público na Praça Professor Josias de Albuquerque.

Do Júnior Campos