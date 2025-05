Homem Agride Ex-companheira com Golpes de Capacete em São José do Belmonte

Na noite desta sexta-feira (23), policiais militares do 14º BPM foram acionados para averiguar uma denúncia de agressão na Rua José Bahia Silva, bairro Cacimba Nova, em São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco.

No local, foi constatado que um homem agrediu sua ex-companheira com diversos golpes de capacete na cabeça e no corpo, além de proferir ameaças de morte. Diante da gravidade da situação, os policiais deram voz de prisão ao agressor.

As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil local para a adoção das providências cabíveis.