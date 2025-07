Acidente é registrado na Avenida Afonso Magalhães, na manhã desta quinta-feira (03), em Serra Talhada

Na manhã desta quinta-feira (03), uma mulher ficou ferida e possivelmente com fratura no pé, após uma colisão contra um carro Fiat Strada.

Segundo informação, a mulher (vítima) estava conduzindo uma motocicleta, quando foi ultrapassar um carro Fiat Strada, também conduzido por uma mulher, um pouco após o sinal da Avenida Afonso Magalhães, ao lado do estabelecimento chamado Matheus Pizzas.

Após a ultrapassagem, ambos os veículos chegaram a colidir e a mulher da motocicleta, caiu ao chão, possivelmente com uma fratura no pé.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima e o STTRANS também está no local para ajudar na organização do fluxo do trânsito.

Do Júnior Campos