Serra Talhada recebe emenda de R$ 200 mil do deputado federal Waldemar Oliveira para custeio da Atenção Primária à Saúde

A Prefeita de Serra Talhada agradeceu publicamente ao deputado federal Waldemar Oliveira pela destinação de uma emenda no valor de R$ 200 mil, que será utilizada para o custeio da Atenção Primária à Saúde (PAP) no município.

De acordo com Márcia Conrado, os recursos fortalecem o trabalho das equipes nas unidades de saúde e garantem mais qualidade no atendimento à população. “Recursos como esse fortalecem o nosso trabalho no dia a dia das unidades de saúde e garantem mais qualidade no atendimento à nossa população”, destacou a gestora em publicação nas redes sociais.

A prefeita também ressaltou a importância das parcerias institucionais para o avanço das políticas públicas no município. “Seguimos avançando com parcerias que cuidam de gente!”, completou.

A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), responsável por ações de prevenção, promoção e cuidados contínuos, sendo fundamental para a melhoria da saúde pública nos municípios.

Do Júnior Campos