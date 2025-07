Homens são flagrados com armas artesanais e munições na zona rural de Serra Talhada

Dois homens foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e munições na tarde desta quarta-feira (2), no Assentamento Virgulino Ferreira, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, os policiais foram acionados após uma denúncia de que dois indivíduos estariam armados e realizando assaltos na estrada que dá acesso ao assentamento. Ao chegarem ao local, os militares encontraram três armas de fogo do tipo artesanal nas proximidades de um barraco de taipa.

Durante as buscas, os policiais não conseguiram localizar de imediato os suspeitos apontados na denúncia. Porém, ao retornarem com as armas apreendidas, se depararam com outro homem nas imediações. Ele afirmou ter ouvido relatos sobre os supostos crimes, mas não soube informar quem seriam os autores.

Na área externa do rancho onde ele morava, os policiais identificaram equipamentos usados para caça predatória. Questionado, o homem confirmou possuir duas espingardas artesanais herdadas do pai e uma carabina de pressão adaptada para munição calibre .22, comprada na feira do troca da cidade. Ele também estava com duas munições do mesmo calibre.

O suspeito entregou voluntariamente todo o material aos policiais, que conduziram a ocorrência à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. No total, foram apreendidas quatro armas – sendo três artesanais e uma carabina adaptada – além de duas munições.