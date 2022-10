Acidente entre carro e motocicleta deixam duas vítimas fatais em Serra Talhada

Foi registrado na noite deste domingo (02) um acidente fatal envolvendo uma motocicleta e um carro de auto passeio na avenida Vicente Inácio de Oliveira, na BR-232, em frente ao 3º Grupamento do Corpo de Bombeiro de Serra Talhada.

O fato ocorreu por volta das 23h40min e quando a equipe do corpo de bombeiro chegou ao local identificou uma motocicleta em chamas, cujo o fogo já estava sendo combatido pela equipe de incêndio e duas vítimas fatais que foram atestadas pelos médicos do SAMU no local (uma mulher de 35 anos e um homem de 34 anos). Dentro do veículo envolvido ainda havia uma vítima de idade não identificada. Do Vila Bela Online