Lula vence em 14 estados e no exterior no 1º turno; Bolsonaro em 12 estados e no DF

Lula (PT) venceu em 14 estados e no exterior, enquanto Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 12 estados e no DF no primeiro turno da disputa à Presidência da República.

Bolsonaro vence em 16 capitais, e Lula em 11 no 1º turno

Terceira colocada na corrida nacional, Simone Tebet (MDB) não venceu em nenhum estado.

Na divisão por regiões, Lula venceu em todos os estados do Nordeste. Já Bolsonaro teve seu melhor desempenho no Centro-Oeste e no Sul, onde teve a maior parte dos votos em todos os estados das duas regiões e no Distrito Federal.

No Sudeste, Bolsonaro ficou à frente em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo; já Lula venceu em Minas Gerais.

O Norte foi a região mais dividida, com Lula à frente em quatro estados (Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins); e Bolsonaro, em três (Acre, Rondônia e Roraima).

