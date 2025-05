Acidente envolvendo viatura da Polícia Militar é registrado na BR-232, no município de Flores

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco foi registrado no início da noite desta quarta-feira (7), na BR-232, nas proximidades da comunidade rural de Barragem do Mel, no município de Flores, Sertão do Pajeú.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois policiais militares estavam na viatura quando foram surpreendidos por uma caminhonete Ford Ranger, que trafegava no sentido contrário (Recife) e invadiu a contramão ao tentar ultrapassar um caminhão. O impacto da colisão lateral fez com que a viatura perdesse o controle, girasse diversas vezes na pista, tombasse e se arrastasse por alguns metros.

Os policiais, apesar da gravidade do acidente, não sofreram ferimentos fatais. O condutor da caminhonete, um homem de 66 anos, natural do estado do Ceará, relatou ter adormecido ao volante devido ao cansaço, o que teria provocado a invasão da contramão e, consequentemente, a colisão.

Equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local para prestar atendimento. Um boletim de ocorrência foi registrado para as devidas providências.

DO Júnior Campos