Acidente entre moto e bicicleta motorizada deixa ferido no bairro do IPSEP

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (08) no bairro do IPSEP, envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta motorizada. Segundo relatos de testemunhas, a colisão ocorreu em um cruzamento onde, aparentemente, nenhum dos condutores reduziu a velocidade ou respeitou a sinalização.

O motociclista foi quem levou a pior. Ele ficou estendido no chão após o impacto e, de acordo com os primeiros relatos, sofreu uma possível fratura exposta. Apesar da gravidade do acidente, a vítima conseguiu se mover – a SAMU foi acionado.

O caso chama atenção para a crescente presença das chamadas bicicletas motorizadas nas vias urbanas. Apesar da aparência simples, esses veículos podem atingir velocidades de até 60 km/h, e muitos dos condutores não utilizam equipamentos de segurança nem possuem habilitação. A falta de regulamentação e fiscalização tem gerado preocupação entre moradores e especialistas em trânsito.

“É mais moto do que bicicleta. E o pior é que, mesmo sendo uma colisão com uma bicicleta motorizada, quem saiu ferido foi o condutor da moto. Isso mostra o risco que esses veículos oferecem quando não há controle”, comentou uma das testemunhas.

Moradores da região cobram mais rigor na fiscalização e uma regulamentação urgente para esse tipo de veículo. Além disso, pedem que haja sinalização adequada nos cruzamentos mais movimentados do bairro para evitar novos acidentes.

