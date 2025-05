LBV leva música, cultura e conscientização ambiental ao 2º Fórum Brasil das Águas

Crianças e adolescentes atendidos pela LBV foram convidados a subir ao palco com apresentações que unem arte, tradição popular e consciência socioambiental

A Legião da Boa Vontade (LBV) marcará presença no 2º Fórum Brasil das Águas, que acontece de 5 à 9 de maio de 2025, em João Pessoa/PB, com uma apresentação especial de crianças e adolescentes atendidos pela Instituição. O evento, de caráter nacional, reunirá autoridades públicas, especialistas, representantes da sociedade civil e lideranças do setor para discutir o tema: “Água como vetor de qualidade de vida e de desenvolvimento”.

A participação da LBV será um dos destaques culturais do fórum, com apresentações musicais e culturais, reforçando o compromisso da Entidade com a educação, a cidadania e a valorização da infância e juventude.

Cultura e protagonismo infanto-juvenil

A garotada irá apresentar o Maculelê, dança folclórica de raízes afro-indígenas que simula uma luta tribal com bastões, e interpretará as músicas "Cuida da Terra" (música/letra: Nilton Duarte) e "SOS Terra" (música/letra: Paulo Fernandez).

As apresentações integram as oficinas culturais e de musicalização promovidas regularmente nas unidades socioassistenciais da Instituição, que contribuem para o fortalecimento de vínculos familiares, o desenvolvimento de habilidades e a construção da cidadania.

As crianças e os adolescentes frequentam o serviço Criança: Futuro no Presente!, que oferece atividades socioeducativas e lúdicas voltadas à proteção social e à formação cidadã, sempre à luz dos valores da Espiritualidade Ecumênica, marca da atuação da LBV e que está completando 75 anos de trabalho no Brasil.

A participação da Legião da Boa Vontade no Fórum reforça o papel das organizações sociais na promoção do cuidado com os recursos hídricos, ao integrar crianças e jovens em espaços de debate e mobilização para um futuro mais justo, sustentável e solidário.