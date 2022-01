Acidente na PE-365 deixa um óbito em Serra Talhada

Na noite desta quarta-feira (12), ocorreu mais um acidente com vítima fatal, na PE-365, que liga Serra Talhada a Santa Cruz da Baixa Verde. O acidente ocorreu nas proximidades do clube ‘peladão’.

De acordo com informações não oficiais apuradas pela a Coluna Repórter Ligeirinho, a vítima não identificada, dirigindo uma caminhonete modelo S-10, com visíveis sinais de embriaguez, atingiu um homem numa motocicleta, natural da Fazenda Nova.

A vítima estava parada na barreira de segurança, montada pela empresa responsável da reconstrução da rodovia, infelizmente, devido a pancada, veio a óbito no local do acidente.

Logo em seguida o SAMU foi acionado para atender a ocorrência e prestar os atendimentos necessários as vítimas.

Ainda foi informado, que o motorista arrastou a vítima por mais de 30 metros do local do acidente. A caminhonete teve parada, após se chocar com uma caçamba, que é utilizada na reforma da pista.

O motorista da caminhonete, é natural de São José do Belmonte, foi preso em flagrante, e conduzido a delegacia para ser tomadas as medidas cabíveis necessárias. Do NAyn Neto