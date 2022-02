Acidentes em rodovias federais chegam a custar R$ 12,9 bilhões para os cofres públicos

O custo estimado de acidentes nas rodovias federais no Brasil chegou a R$ 12,9 bilhões em 2021, mais que o dobro do valor total efetivamente investido nessas mesmas rodovias pelo governo federal, no valor de R$ 5,7 bilhões. No segundo ano da pandemia, o número de acidentes cresceu 1,6% em relação a 2020.

De acordo com dados do Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários, divulgado nesta terça-feira (8/2) pela Confederação Nacional do Transporte, foram registrados 63.447 casos em 2020, e 64.452 em 2021. Com isso, aumentou o número de acidentes com vítimas fatais, que cresceram 2%, passando de 5.287, em 2020, para 5.391, no ano passado. A cada 100 acidentes com vítimas, 10 pessoas morreram em 2021.

O painel reúne dados a partir dos registros da Polícia Rodoviária Federal. Entre os principais indicadores, está o custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no Brasil, que chegou a R$ 12,19 bilhões. Esse montante é superior ao valor total efetivamente investido em rodovias em 2021 (R$ 5,76 bilhões).

Entre os tipos mais frequentes de causalidade com vítimas aparece a colisão (60,2%), responsável por 61,3% das mortes relacionadas com acidentes de trânsito nas rodovias federais. A fatalidade acomete, majoritariamente, homens (82,2%), e acontece, predominantemente, de sexta-feira a domingo.

Perigo

Na lista de rodovias mais perigosas, BR-101, que começa no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul, detém o maior número de ocorrências com vítimas, 9.257. Em seguida está a BR-116, que vai do Ceará ao Rio Grande do Sul. Cabe ressaltar, contudo, que essas são as rodovias mais extensas do país. Em termos de acidentes ponderados pela extensão, a BR-381, do Espírito Santo a São Paulo, e a BR-465, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, são as mais críticas, com os respectivos registros de 31,5 e 31,3 acidentes a cada 10 quilômetros.

O Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários visa chamar a atenção do transportador para o cenário nacional. Ao saber quais são as rodovias onde ocorre o maior número de acidentes e mortes e os tipos de acidente mais frequentes, os usuários podem se programar melhor para adotar medidas preventivas de segurança.