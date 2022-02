Alexsandra Novaes deixa Secretaria Executiva de Saúde de Serra Talhada

Informações extraoficiais dão conta de que a secretária executiva de Saúde de Serra Talhada, Alexsandra Novaes, acaba de deixar a pasta.

Alexsandra Novaes Gomes Araújo é enfermeira de formação, com especialização em Saúde Pública. Ela atua há doze anos no município de Serra Talhada, com passagem pelas Unidades de Saúde IPSEP 1,2 e 3, e USF São Cristóvão, integrou também a equipe do Atendimento Noturno. Foi coordenadora do CTA/SAE e fez parte da coordenação de Atenção Básica e Vigilância. Alexsandra vinha atuando como secretária executiva de Saúde desde abril de 2020, quando foi convocada para a função, ainda na gestão do ex-prefeito Luciano Duque. Do Vila Bela Jornal