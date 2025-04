ACS/PE repudia investigação contra policiais envolvidos em operação que resultou na morte de suspeito do caso Ingrid Vitória

A Associação Pernambucana de Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros Militares (ACS/PE) divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (data), manifestando repúdio às tentativas de desqualificar a atuação dos policiais militares que participaram da operação que resultou na localização e morte do suspeito de sequestrar e assassinar a jovem Ingrid Vitória.

No comunicado, a entidade destaca que os policiais envolvidos na ação agiram com profissionalismo, enfrentando condições adversas, incluindo um calor de mais de 40°C, com o objetivo de localizar e prender o suspeito. Segundo a ACS/PE, o indivíduo representava uma ameaça grave e irreversível à sociedade, e sua resistência à abordagem resultou na resposta necessária dentro dos protocolos operacionais.

A associação classifica como “inaceitáveis” os questionamentos e insinuações contra os agentes de segurança pública, reforçando que eles diariamente arriscam suas vidas para proteger a população. “O compromisso dos policiais militares de Pernambuco sempre foi e continuará sendo com a lei, a ordem e a proteção do cidadão de bem”, diz um trecho da nota.

Além de prestar total apoio aos militares que participaram da operação, a ACS/PE anunciou que colocará sua assessoria jurídica à disposição dos envolvidos, garantindo defesa em qualquer circunstância. “Não admitiremos que a honra e a dedicação dos nossos policiais sejam colocadas em dúvida diante de uma operação que representou uma resposta firme contra a barbárie”, afirmou o presidente da entidade, Luiz Torres.

DO Júnior Campos