Caminhada pela Conscientização do Autismo: Mais Respeito, Menos Preconceito

Nesta terça-feira, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mães atípicas e voluntários da APAE saíram às ruas de Serra Talhada em uma caminhada especial. O objetivo foi chamar a atenção da sociedade para a importância do respeito, da inclusão e do fim do preconceito contra as pessoas autistas.

Com faixas, cartazes e muita determinação, os participantes percorreram as principais vias da cidade, levando uma mensagem clara: “Mais respeito, menos preconceito!” O evento reforçou a necessidade de uma sociedade mais informada e acolhedora, onde as diferenças sejam valorizadas e os direitos das pessoas no espectro autista sejam garantidos.

A APAE, que há anos luta por inclusão e acessibilidade, esteve presente com seus voluntários e profissionais, apoiando as famílias e reforçando seu compromisso com essa causa. Para os pais atípicos, a caminhada foi um momento de união e fortalecimento, mostrando que juntos podem fazer a diferença.