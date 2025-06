Acusada de xenofobia em Floresta, dançarina é blindada por Zezé e divide bastidores com Luciano

Após a recente polêmica envolvendo a dançarina e backing vocal Bianca Alencar — que acompanha a dupla Zezé Di Camargo & Luciano —, os sertanejos teriam optado por mantê-la no grupo. Bianca foi acusada de xenofobia ao criticar a comida de um restaurante na cidade de Floresta (PE).

De acordo com a jornalista Lisa Gomes, do SBT, Bianca Alencar já era conhecida nos bastidores da equipe de Zezé Di Camargo & Luciano por manter pouca convivência com os colegas.

A polêmica recente envolvendo uma fala xenofóbica sobre a comida de um restaurante em Floresta (PE) agravou a situação e enfureceu fãs, que chegaram a levar ovos para o caso de Bianca aparecer no palco durante o show.

Nos bastidores, Zezé Di Camargo e Luciano teriam discordado sobre a permanência da backing vocal na equipe. Luciano teria defendido a demissão imediata da dançarina após o episódio. Já Zezé teria optado por mantê-la, alegando motivos logísticos e o fato de Bianca também integrar seu projeto solo, Rústico.

Ainda segundo informações, a dupla chegou a cogitar usar o jatinho particular para retirar Bianca da cidade e levá-la diretamente a Mossoró (RN), onde tinham um show marcado na sexta-feira (20/6). Por segurança, ela acabou sendo levada para Serra Talhada. A possibilidade de mandá-la de volta para São Paulo também foi discutida.

Embora a equipe de Zezé Di Camargo & Luciano não tenha se pronunciado oficialmente sobre o futuro de Bianca no grupo, a backing vocal não participou do show em Mossoró.

Fonte: Metrópoles