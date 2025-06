Jovem causa confusão em estabelecimento comercial após consumir bebida e se recusar a pagar em Serra Talhada

No sábado, 21 de junho de 2025, um jovem de 16 anos foi conduzido pela Polícia Militar do 14º BPM após causar perturbação do sossego e tumulto em um estabelecimento comercial na Rua Delfino Conrado, no bairro Bernardo Vieira, em Serra Talhada.

De acordo com o relato das vítimas, o adolescente chegou ao local, consumiu bebida alcoólica, negou-se a pagar a conta e ainda proferiu ameaças contra os presentes. A situação gerou tumulto, dano e desordem no ambiente.

A equipe policial foi acionada e, ao chegar, conduziu o jovem à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. O caso foi registrado como Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).