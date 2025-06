Homem embriagado agride companheira e causa depredação em São José do Belmonte

No sábado, 21 de junho de 2025, policiais militares do 14º BPM foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Serrotinho, bairro Cacimba Nova, em São José do Belmonte.

No local, a vítima relatou que seu companheiro chegou embriagado e a agrediu com um tapa no ombro e um chute no joelho. Em seguida, ele quebrou o vidro da porta da residência e um ventilador, ameaçando matar a mulher.

Diante da gravidade da situação, as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil local para as medidas cabíveis. O agressor foi autuado em flagrante.