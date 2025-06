Veículo roubado é localizado no bairro IPSEP e homem de 32 anos é conduzido à delegacia em Serra Talhada

Policiais militares do 14º Batalhão, em ação conjunta com o Núcleo de Inteligência do Sertão (NIS), recuperaram na manhã deste sábado (21) um veículo com restrição de roubo, no bairro IPSEP, em Serra Talhada.

A equipe foi acionada para averiguar uma denúncia e, ao chegar à Rua Maria Alves da Silva, localizou um veículo GM Chevrolet Tracker Premier Turbo, de cor branca e ano 2024/2025, sem placas. Após averiguação dos dados de chassi e motor, os policiais confirmaram que o carro possuía queixa de roubo, conforme registro no boletim de ocorrência eletrônico.

O automóvel estava no interior de um balcão comercial e sob posse de um homem de 32 anos, de profissão mecânico. Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

O caso seguirá sob investigação para apurar as circunstâncias e possível envolvimento do suspeito no crime de receptação.

Do Júnior Campos