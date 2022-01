Acusado de matar idoso em Afogados é preso em Santos

A placa do carro foi identificada no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). O CCO passou a monitorar e informou a ocorrência à Guarda Civil Municipal (GCM) e à Polícia Militar.

Após estacionar o veículo na segunda alameda de acesso ao canal 1, o homem desceu do veículo com um casal e uma criança. Em seguida, ele sentou no gramado próximo ao veículo. Viaturas da PM foram até o local, realizaram a abordagem e ele confessou o homicídio. O homem foi preso e encaminhado à delegacia. As informações são do G1.

O caso – O Delegado Regional Ubiratan Rocha confirmou ao blog que o homem preso é o último suspeito que se encontrava foragido acusado pelo homicídio do idoso Zezito de Amaro, 72 anos, no Sítio Portázio, na divisa de Queimada Grande.

O crime aconteceu no último dia 02 de dezembro. A vítima foi encontrada amarrada ao lado de um machado, porém a morte foi provocada por disparos de arma de fogo. Do Nill Júnior