ADALVA CORDEIRO: PEQUENA NA ESTATURA, GIGANTE NA PROFISSÃO, DELICADA NO TRATO, GRANDIOSA NAS REALIZAÇÕES

Ela se diz precoce e inquieta, no sentido do aprendizado, para fazer o melhor e assim, orgulhar seus genitores: “meu pai era super-carinhoso, calmo, apesar de ser da roça, cuidava muito bem da gente e de mamãe, era querido e respeitado, tanto é, que foi vereador por 7 mandatos aqui em Serra Talhada”. Relembra Adalva com ares nostálgicos.

A menina começou a ler e a escrever aos cinco anos, observando uma tia que lecionava para adultos a noite (horário de criança está dormindo), numa escolinha perto de sua casa. Adalva, desde cedo se mostrava muito ativa, atenta e vocacionada para o magistério e a arte literária.

e assim iniciou o 1º ano ginasial no Colégio Municipal Cônego Tôrres em Serra Talhada, saltando do primário (4ª série na época) para o ginásio, assim chamado o Ensino médio/técnico na época, porém, ainda não era o bastante para sua mente brilhante e sedenta por instrução.

Este título dava direito a uma vaga de Professora em uma Escola de sua escolha no território pernambucano, ou seja, Adalva saiu do Stella Maris com um emprego efetivo garantido na Secretaria Estadual de Educação, fazendo jus a sua capacidade intelectual e envolvimento com a formação escolar.

“ Graças a seu Argemiro Pereira que era um homem influente na época, fui me encontrar com ele no Recife; ele me levou para Secretaria de Segurança Pública do Estado para tirar a Identidade, já saí de lá com ela, então, fomos no Departamento de Educação assinar minha nomeação, e em seguida ao BANDEPE para retirar o valor equivalente aos meses que já havia trabalhado. Com o dinheiro debaixo do braço, eu nunca tinha visto tantas notas… (risos). Seu Argemiro sempre cuidadoso, disse ‘cuidado com isso menina’! Peguei o trem e voltei para Calumbi, nesse tempo a gente morava na Carnaúba. Ao chegar em casa entreguei o pacote a meu pai, aquele dinheiro era dele por tudo que havia feito por mim”. Relata de forma risonha e acrescenta: “Fui professora do Programa Escola Radiofônica método Paulo Freire transmitido pela Rádio de Afogados da Ingazeira, a pedido de Dom Francisco, por um ano”. Conclui.

Visando se aperfeiçoar em seus estudos didáticos e lecionar numa escola de maior porte, transferiu-se para Serra Talhada em 1963. A vaga era para o Ginásio Industrial. Chegando lá se deparou com um monte de máquinas e homens, tomou um susto enorme, devido seu recato e educação em internato feminino. Ali não ficaria à vontade para realizar seu tão amado serviço de transformar vidas através da educação, sua vocação.

Falou com seu querido pai, e de pronto foram em busca de outra escola. Surgiu uma vaga no Grupo Escolar Professor Tibúrcio Valeriano, no bairro da “Bomba”, mesmo morando na Rua Padre Ferraz, assumiu a empreitada e seguia todos os dias a pé para cumprir sua missão mais valorosa, ensinar com satisfação e alegria.

Via de regra, casou-se em 1965 aos 24 anos com seu primo Adelson de Siqueira Melo, e conceberam um casal de filhos: Adneide Josana, formada professora, e Adelson Júnior formado em Arquitetura. Um fato curioso é o nascimento de seus filhos, um nasceu em 21 de janeiro e o outro em 30 de dezembro do ano de 1967, ou seja, no mesmo ano, algo extraordinário!

Em fevereiro de 1971 foi nomeada a primeira diretora da escola Manoel Pereira Lins, no bairro Alto da Conceição (na época chamado ‘alto do urubu’, bairro carente que clamava por melhorias, foi seu pai enquanto vereador, atendendo um pedido seu, que fez a mudança do nome), ela junto aos moradores foram melhorando a imagem do local, fazendo horta comunitária, e arborizando a escola com o plantio de árvores.

Enquanto diretora escolar viabilizou a retirada de um monte de pedras chamado serrote do urubu, onde hoje está a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, e lutou bravamente por melhorias sanitárias no novo bairro, evitando a proliferação de casos de sarna, dentre outras patologias devido ao esgoto a céu aberto no local. Conseguiu através da Legião Brasileira de Assistência/LBA e com a ajuda de Padre Jesus, a construção de 30 fossas sépticas, entre outros feitos relevantes e muito necessários para a comunidade.

Era uma diretora que botava as mãos na obra e, agindo assim, destacou-se pela dedicação e competência à frente da equipe escolar, educando e prestando relevantes serviços à comunidade, pois sua gestão ia além dos muros da escola, tinha uma preocupação imensa com a formação dos educandos, seu senso perceptível era aguçado, qualquer probleminha ia procurar as mães, ajudava no que fosse preciso, desde levar para um atendimento médico, a cuidados com a alimentação, condições de higiene, dentre outras particularidades extra/sala de aula, ela realmente fazia um trabalho diferenciado, tanto é, que permaneceu na função por 20 anos, saindo aposentada em 1991.

Durante o período de 1969 a 1976, lecionou no Curso Magistério do Colégio Municipal Cônego Tôrres, onde teve excelente atuação nas cadeiras de Didática e Sociologia. Em 1976 lecionou Prática de Ensino na Escola Normal, e integrou o grupo de profissionais que fundaram a Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada – a famosa FAFOPST, tendo sido autorizada pelos Conselhos Estadual e Federal de Educação para lecionar as cadeiras de Didática, Sociologia e História da Filosofia, ficando na função de Professora dessa instituição de 1977 a 1997.

Tendo assumido por 2 vezes a direção da instituição, na primeira gestão junto ao Professor Clóvis criou o Colégio de Aplicação com ensino Fundamental e Médio de alto nível, além de realizar reformas estruturais no prédio; na segunda gestão realizou dentre inúmeros feitos gigantescos a criação do vestibular de 2ª entrada, dobrando assim, o número de turmas de 16 para 32, e realizou o Congresso de Inteligências Múltiplas, evento acadêmico de grande envergadura, reunindo mais de 500 inscritos dos municípios pernambucano e Estados circo vizinho.

“Preciso salientar que em cada realização dessa magnitude, eu sempre contava com o apoio do corpo docente e administrativo da AESET/FAFOPST, pois não fazemos nada sozinhos”. Pondera e segue: “também, trouxe os Cursos de Pós-Graduação para a FAFOPST: Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Católica de Pernambuco, e os Cursos de Letras, Matemática, História e Geografia pela Universidade de Pernambuco – UPE, pois Serra Talhada necessitava desses avanços educacionais”. Adalva, ainda foi a responsável vinda dos Cursos de Pedagogia – PROGRAPE e Pós-Graduação emPsicopedagogia para os Professores da rede Municipal, gerando uma melhoria considerável no nível do ensino local, o que fez a cidade pular de conceito na qualidade do ensino básico nas avaliações dos órgãos competentes.

A convite de seu João Duque prestou serviço voluntário e comunitário no PROPAC – Projeto Piloto de Ação Comunitária entre 1991 e 1993 no bairro Alto da Conceição. Observando aquelas crianças em idade escolar, o prédio com salas estruturadas, procurou as devidas autoridades, preparou toda documentação para criação da Escola Municipal João Pereira dos Santos que segue em funcionamento, fazendo valer seu juramento de ensinar e transformar vidas através de ações educativas e estruturais, formando cidadãos e cidadãs livres e conscientes de seus direitos e deveres cívicos.

Sendo uma sertaneja de nascimento sempre foi muito religiosa e temente a Deus, devota fervorosa de Nossa Senhora da Penha, logo que chegou na Escola Stella Maris fez o curso de Pedagogia Catequética, e jurou ser Catequista daquele momento em diante na presença de Dom Mota, Bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira naquele período e assim tem feito. Começou sua atuação de Catequista com Pe. Jesus na Igreja da Penha, e com a chegada do Padre Egídio passou a Catequizar na Escola Normal, e depois no Centro Pastoral Pe. Jesus Garcia ficando nessa missão por mais de 30 anos.

Com o passar do tempo foi assumindo outros serviços dentro da comunidade paroquial e na Diocese, convidada por Dom Francisco, para implantar o Conselho Diocesano de Leigos/CDL e assim com todo empenho, fé e alegria o fez, se tornando a represente diocesana no Regional Nordeste II, agindo sempre com coragem, abnegação, caridade e representatividade digna de honra.

Na Rádio a Voz do Sertão AM a Paróquia da Penha tinha um programa dominical, e lá estava ela como apresentadora, evangelizando através das ondas do rádio, sempre orientada por Padre Egídio Bisol, hoje Dom Egídio, atual Bispo Diocesano de Afogados da Ingazeira; depois pela Rádio Líder do Vale FM e mais recentemente apresentou este programa dominical pela Rádio Vila Bela FM.

“Foram diversos os temas tratados nestes programas de Rádio, preparava cada um deles com muito cuidado, pois tínhamos uma boa audiência e chegávamos a inúmeros lares com a mensagem do Evangelho, e temas propostos pela CNBB, ressaltando a cada ano o tema das Campanhas da Fraternidade”. Relembra com satisfação.

Entre 1996 e 1998, cursou Teologia pela Escola Diocesana de Formação Bíblica Teológica para leigos em Afogados da Ingazeira, tendo desde então, se destacado nesta área, participando ativamente dos serviços pastorais tanto no âmbito paroquial na Paróquia Nossa Senhora da Penha, quanto no âmbito diocesano, além de atuar no Regional Nordeste II;onde já assumiu o cargo de Vice-presidente do Regional em dois mandatos.

Depois da Formação em Teologia voltou à Escola Diocesana como professora voluntária. Sua sede por conhecimentos é ilimitada tanto no âmbito educacional quando no religioso, em 2005 fez um Curso de Especialização em Formação Litúrgica – Canindé – CE, e em 2011 um Curso de Aperfeiçoamento para Leigos na cidade de Triunfo. Sua atuação como catequista, agente de pastoral e leiga atuante é algo imensurável, e suas contribuições após o Concílio Vaticano II para uma Igreja mais presente e participativa aos fiéis é notável.

O cuidado e o amor que dedica a cada serviço que realiza seja remunerado ou voluntário, é tão marcante e digno, que é notado de pronto por quem a cerca, tanto é que sempre foi nomeada para honrosos cargos, e hoje recebe muitas homenagens por suas contribuições em diversos campos de atuação.

Sua participação na vida do município é ativa e eloquente, quando da criação do Programa Sentinela (atual CRAS) lá estava ela na equipe, sendo a primeira presidente, compôs o grupo que fundou e fez funcionar o Conselho Municipal do Idoso, sendo eleita a primeira presidente, e foi na sua última gestão que se realizou o Diagnóstico do Idoso no município dando origem ao Centro de Referência do Idoso (CRI), em funcionamento pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Cidadania. Foi também, membro do Conselho Municipal de Saúde, participando da lV Conferência Municipal da Saúde, onde foi eleita delegada para a conferência Estadual e Nacional indo em defesa das políticas públicas para Saúde.

Escreve discursos dos mais diversos, principalmente mensagens à luz da palavra de Deus de forma elogiosa e sensível. Viajou à terra santa que era seu grande desejo, e após essa marcante realização pessoal, tem feito outras viagens mundo afora.

É benfeitora e colaboradora em diversas causas religiosas e sociais.Se diz uma mulher feliz e realizada, mas pronta para realizar muito mais, pois vontade de viver é o que não lhe falta.

Podemos observar, que as atividades realizadas e vivenciadas por Adalva Cordeiro (talvez esse cordeiro no nome tenha mais significado, do que apenas um sobrenome), vão muito além das salas de aula. É membro fundadora do Conselho Diretor da antiga Fundação Casa da Cultura de Serra Talhada em 1987. Membro fundadora da Academia Serra-talhadense de Letras, criada em 03 de maio de 2001 por um grupo de intelectuais do município, onde ocupa a cadeira de número 11 que tem como patrono o notável educador, pensador e escritor pernambucano Paulo Freire, ela é escritora de contos, poemas, discursos, textos e mensagens alusivas a temas religiosos de forma divina.

Sua formação profissional, acadêmica e atuação docente está assim descrita:

=> Curso de Datilografia – Escola Stella Maris – Triunfo – PE – 1959;

=> Regentede Ensino Primário (professora) – Escola Stella Maris – Triunfo – 1959;

=> Participação nos Trabalhos da Jornada Pedagógica – Núcleo de Supervisão Pedagógica em Serra Talhada–PE – 1965;

=> Participação no 1º Seminário para Professoras de 1ª Série – Núcleo de Supervisão Pedagógica em Serra Talhada – 1966;

=> Diploma de Professora do 2º Ciclo Normal – Colégio Cônego Tôrres – 1966;

=> Curso de Treinamento Sobre “Escola Comunitária” – Secretaria Estadual de Educação e Cultura – Recife-PE – 1968;

=> Participação nos Trabalhos da Jornada Pedagógica – Núcleo de Supervisão Pedagógica em Serra Talhada – 1968;

=> Participação no 1º Encontro de Dirigentes Escolares no Núcleo de Supervisão Pedagógica de Salgueiro–PE – 1969;

=> Semana de Estudos para Professoras de 3ª e 4ª Séries – Secretaria Estadual de Educação e Cultura – Recife-PE – 1970;

=> Participação na Semana de Estudos para Dirigentes – Secretaria Estadual de Educação e Cultura – Floresta – PE – 1971;

=> Curso de Extensão Universitária Estatística Aplicada a Sociologia e a Educação pela Faculdade de Filosofia e Letras de Caruaru-PE – 1973;

=> Curso de Atualização para Diretores de Unidades Escolares – Secretaria Estadual de Educação e Cultura – Petrolina-PE – 1976;

=> Curso de Atualização em Supervisão Escolar pela Universidade Federal de Pernambuco – Recife-PE – 1977;

=> Participação no 1º Simpósio de Extensão Cultural em Ciências Humanas – FAFOPST – 1977;

=> Professora Diplomada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru–PE – 1978;

=> Pós-graduada em Administração Escolar pela Universidade Católica de Minas Gerais – 1978;

=> Programa de Aperfeiçoamento de Gerências Educacionais/PROAGE – Secretaria Estadual de Educação e Cultura – Petrolina-PE – 1978;

=> Seminário de Atualização Didática – FAFOPST – 1980;

=> Curso de Especialização em Didática (Pós-Graduação) pela Universidade Federal de Pernambuco – 1981;

=> Laboratório de Técnicas Pedagógicas – Secretaria Estadual de Educação/1981;

=> Participação no 1º Encontro de Chefes de Departamento e Coordenadores Pedagógicos – Secretaria Estadual de Educação – Recife-PE – 1986;

=> Participação no XX Congresso Nacional da Confederação de Professores do Brasil – CPB – Porto Alegre – RS – 1987;

=> Curso de Atualização em Metodologia do Ensino Superior pela Fundação de Ensino Superior de Pernambuco – FESP – 1989;

=> Primeira diretora da Escola Manoel Pereira Lins no período de 1971-1991;

=> Professora de Prática de Ensino no Colégio General Tácito Theófilo Gaspar de Oliveira em Calumbi – PE – 1992;

=> Presidente do Conselho Departamental da Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada – FAFOPST – entre 1991 e 1999;

=> Participação no Seminário A Nova LDB em Debate: da Concepção à Ação – UFPE – 1997;

=> Foi Coordenadora do Programa Especial de Graduação em Pedagogia – PROGRAPE;

=> Curso de Gestão dos Centros de Ensino Experimental de Pernambuco – Secretaria Estadual de Educação e Cultura – 2005;

=> Foi a primeira Gestora do EREMPAC – quando da implantação do Ensino Médio Integral em Pernambuco em 2006;

=> Curso de Formação Pedagógica para os Professores da Faculdade de Integração do Sertão – FIS –em 2004;

=> Curso de Especialização em Psicopedagogia (Pós-Graduação) pela Universidade de Pernambuco/UPE – 2009;

=> Curso de Capacitação dos Conselhos Municipais da Escola de Contas Públicas – 2009;

=> Curso de Informática Básico – Centro de Treinamento BM – 2010;

=> Curso de Espanhol Internacional – CCAA Serra Talhada – PE – 2013/2016;

Entre muitos outros cursos, seminários, congressos, simpósios, palestras, capacitações e afins, seja como ouvinte/participante ou mediadora/palestrante.

Durante a sua vida profissional, tem publicado vários trabalhos relevantes como:

=>Educação Comunitária numa Comunidade de Baixa Renda (Pós-Graduação em Didática – UFPE – 1981);

=> Projeto Político Pedagógico da FAFOPST;

=> Metodologia, Fé e Vida (Curso de Teologia);

=> Memória em Versos de Cordel – Trabalho de Conclusão do Curso de Formação Litúrgica para o Norte e o Nordeste – 2003;

=> ‘Selecta de Poesias’ em 2007; ‘Rastros de Um Decênio’ em 2011 e ‘Sertão em Prosa e Versos…’ pela Academia Serra-talhadense de Letras;

=> Villa Bella Jornal – Informativo da Academia Serra-talhadense de Letras;

=> Dentre outros livros nos quais colaborou, jornais e revistas.

Diante de tantas realizações e benfeitorias tem recebido várias homenagens a título de reconhecimento, gratidão e honra ao mérito, tais como:

=> Homenagem do Conselho Nacional do Laicato do Brasil/Regional Nordeste 2

Adalva Cordeiro: Uma vida dedicada ao Laicato, Sal da Terra, Luz do Mundo e Fermento na Massa – Palmeira dos Índios em 25/03/2022.

=> Menção Honrosa de Zeladora da obra das Vocações Sacerdotais – OVS – Diocese de Afogados da Ingazeira – 2016;

=> Título de Amiga do CCDS – Conselho Comunitário de Defesa Social – órgão da secretaria de Defesa do Cidadão de Juazeiro do Norte–Ceará – 2001;

=> Título de Amiga do 14º Batalhão Coronel PM Manoel de Souza Ferraz, faces às diversas demonstrações de amizade à entidade e à causa pública – 2001;

=> Comenda Agamenon Magalhães, concedida a serra-talhadenses que sempre preservaram as tradições, pela Câmara Municipal em 06/05/2001;

=> Diploma do Mérito Educacional Professor Paulo Freire, pelos relevantes serviços prestados à Educação no Estado de Pernambuco, concedido pelo Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/PE em 17/12/1998;

=> Título de Professora Honorária, concedido pela Faculdade de Formação de Professores de Serra Talhada, reconhecimento aos serviços prestados a essa Instituição de Ensino Superior em 05 de maio de 1983;

=> Diploma de Honra ao Mérito na Década de Ensino no Brasil – 1970/1980;

=> Certificado de Reconhecimento pelos Serviços na Escola Manoel Pereira Lins como membro do Conselho de Apoio Comunitário à Escola 1976/1977 – Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco;

=> Certificado de Reconhecimento pelos Serviços Prestados à Educação – CACE – Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco – 1977;

=> Dentre inúmeras outras homenagens, medalhas, placas, certificados e afins por seus relevantes serviços prestados até então. Guarda com muito zelo uma caneta Parker 51, presente do deputado federal Armando Souto Maior, como voto de aplauso ao seu discurso proferido no encerramento da campanha de Lorena, a prefeito de Serra Talhada, em 1964.

Eis um pouco da vida desta serra-talhadense simples, dinâmica, responsável, que ao longo dos anos tem se dedicado de modo incansável ao desenvolvimento da educação, da história e da cultura de Serra Talhada, saltando do sertão do Pajeú para o mundo, é realmente uma pequena notável, que realiza grandes obras para edificação da educação libertadora e de uma religiosidade consciente e fiel aos ensinamentos do Criador.