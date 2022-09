Após receber aporte de R$ 6,2 milhões, Aeroporto de Araripina é inaugurado

Com previsão de receber voos a partir do dia 19 de outubro, o Aeroporto de Araripina foi inaugurado nesta sexta-feira (23) pelo governador Paulo Câmara. O novo terminal pernambucano recebeu uma série de intervenções, coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra), que possibilitaram a chegada de voos comerciais. No total, R$ 6,2 milhões foram investidos.

De acordo com a gestão estadual, o trabalho contemplou instalação do novo terminal de passageiros provisório, construção do muro de segurança, restauração do pavimento e sinalização horizontal da área de movimento das aeronaves. A nova rota receberá conexões três vezes por semana pela Azul Conecta, braço regional da Azul Linhas Aéreas. As vendas das passagens aéreas foram iniciadas no dia 16 de setembro.

A secretária da Seinfra, Fernandha Batista, enfatizou a importância do terminal aéreo para a região e da interiorização da aviação no estado. “Estamos muito felizes em entregar à população um novo aeroporto que irá encurtar distâncias, além de incrementar o turismo local e fomentar a geração de novos negócios. O último investimento realizado no aeródromo de Araripina foi no ano de 1997, na época do então governador Miguel Arraes”, afirmou.

Com o novo terminal aéreo, Pernambuco passa a contar com aeroportos comerciais em seis regiões: Agreste Central (Oscar Laranjeira, em Caruaru) e Meridional (Garanhuns), Sertão do Pajeú (Santa Magalhães, em Serra Talhada) e do Araripe, em Fernando de Noronha e em Petrolina, no Sertão do São Francisco. A expectativa é de que, até o final de 2022, os aportes para a aviação regional alcancem R$ 55,2 milhões. Do Vila Bela Online