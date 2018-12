Adolescente de 15 anos morre após acidente de moto na zona rural de Salgueiro

Uma adolescente de 15 anos morreu no início da noite desse domingo (23), após um acidente de moto, na PE 483, no acesso ao Distrito de Umãs, na zona rural de Salgueiro, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, a vítima estava com mais duas pessoas na motocicleta.

O acidente aconteceu após a motocicleta bater em um buraco. A adolescente morreu na hora e uma outra pessoa que estava no veículo foi levada por moradores para o hospital. O piloto fugiu. A Polícia Militar e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Petrolina (IML). O veículo envolvido foi entregue na DPC local onde foi instaurado Inquérito. (G1)