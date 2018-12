Apac emite alerta de chuvas fortes para o Sertão de Pernambuco

A véspera de Natal deve ser de chuvas moderadas a ocasionalmente fortes no Sertão do Araripe, Sertão Central e Sertão do São Francisco de Pernambuco, de acordo com aviso hidrometeorológico emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã desta segunda-feira (24).

Em 24 horas choveu 87 milímetros na cidade de Ipubi, um valor 116% acima da média esperada para todo o mês de dezembro. A Apac orienta a população a seguir as orientações da Defesa Civil em caso de emergências.

Segundo o meteorologista da Apac Fabiano Prestrelo, essas chuvas são causadas por um vórtice ciclônico de altos níveis. “[Esse fenômeno] tem formato de ciclone e fica na parte mais alta da atmosfera. Está bem deslocado para o oeste do Estado e a borda é que provoca mais chuva e está sobre o Sertão”, explicou.

As estações da Apac registraram ainda um acumulado de precipitação de 50 mm em Moreilândia; 47 mm em Terra Nova; 42 mm em Brejo da Madre de Deus; 35 mm em Sertânia; e 33 mm em Brejinho.

A previsão do tempo para esta segunda na região é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas devem variar entre 20º C e 36º C.