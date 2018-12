Chuvas fortes e ventos atingiram Serra Talhada

Chuvas fortes atingiram Serra Talhada neste domingo, dia 23. Como ocorreu há alguns dias, houve relatos de ruas alagadas e problemas.

Uma cobertura metálica no estádio Pereirão ameaçou cair sobre casas do entorno. Imóveis também tiveram problemas por conta da dificuldade de escoamento, como no bairro da AABB.

Houve falta de energia elétrica e com a forte ventania, uma árvore caiu sobre um carro na cidade, perto do Recanto do Matuto.

Essa semana, o Ministério Público recomendou ao prefeito Luciano Duque, que determine a desobstrução e limpeza das áreas que estão sofrendo alagamentos por causa de construções irregulares nos bairros da AABB e São Cristóvão.

A recomendação provém dos moradores dessas localidades, que procuraram o MPPE para denunciar os danos causados pelos alagamentos riscos para os moradores e seus imóveis.

O MPPE, a Secretaria de Obras e Urbanismo e a Secretaria de Serviços Públicos realizaram vistorias nos bairros de São Cristóvão e AABB e constataram a gravidade do problema, causado por construções irregulares nas ruas Luiz Alves de Melo Lima, Enock de Carvalho, José Nogueira dos Santos e Travessa Tomé de Souza Ramos.

“Para assegurar essa atuação, o gestor público deve determinar o embargo administrativo ou judicial das construções irregulares e impedir a concessão de licença do habite-se das construções ilegais, a fim de preservar e garantir a segurança e a integridade física dos moradores”, diz o MP em nota.

Via Nill Júnior