Um adolescente foi detido pela polícia na manhã desse domingo (28) em Serra Talhada, após ser flagrado com uma faca peixeira na cintura.

De acordo com o boletim do 14º BPM, a ocorrência por porte de arma branca aconteceu na Rua do Sol, no bairro Bom Jesus.

Diante do ocorrido, o menor junto com o material foi apreendido e encaminhado até a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.