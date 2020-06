Uma mulher de identidade não revelada pela polícia foi detida na manhã desse domingo (28) em Serra Talhada, após ser flagrada com maconha no sutiã.

De acordo com o 14º BPM, a mulher estava na companhia de um homem na Rua do Sol, no bairro Bom Jesus.

A imputada foi encaminhada até a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.