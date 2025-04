Advogado de servidor da CMST rebate declarações do presidente e promete ações na Justiça

O advogado Wendel Araújo de Oliveira, que representa o servidor público Renato Carlos da Silva, divulgou uma nota à imprensa neste sábado (26) em resposta às recentes declarações do presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada, vereador Manoel Enfermeiro.

De acordo com Wendel Araújo, seu cliente é vítima de graves episódios de assédio moral, humilhações públicas e ameaças no ambiente de trabalho. Segundo o advogado, áudios e documentos que comprovam as denúncias já estão sendo encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a devida apuração.

Na nota, o advogado enfatiza que sua atuação é pautada “pelo mais absoluto respeito às normas legais e éticas da advocacia”, exercendo o direito constitucional de defesa “de forma firme e responsável”. Ele ainda criticou a tentativa de atribuir suas ações a uma suposta “vingança pessoal”, classificando tal acusação como uma estratégia de vitimização diante da gravidade dos fatos denunciados.

Wendel afirmou que continuará buscando a responsabilização por todas as violações cometidas contra o servidor, incluindo pedidos de reparação por danos morais e outras providências administrativas e criminais.

Por fim, o advogado reafirmou seu compromisso com a democracia, a valorização dos servidores públicos e a dignidade da pessoa humana. “Serra Talhada merece respeito, e a Justiça prevalecerá”, concluiu.

NOTA À IMPRENSA

Em atenção às recentes declarações públicas emitidas pelo presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada/PE, vereador Manoel Enfermeiro, venho esclarecer:

Atuo como advogado do servidor Renato Carlos da Silva, vítima de episódios graves de assédio moral, humilhações públicas e ameaças no ambiente de trabalho, cujos áudios e provas documentais estão sendo devidamente encaminhados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. A atuação deste advogado sempre foi e continuará sendo pautada pelo mais absoluto respeito às normas legais e éticas da advocacia, exercendo o direito constitucional de defesa de forma firme e responsável. As tentativas de atribuir a esta atuação uma “vingança pessoal” não passam de estratégias de vitimização, incompatíveis com a gravidade dos fatos denunciados e que serão devidamente apuradas nas instâncias competentes. Reiteramos que a defesa do servidor Renato Carlos da Silva seguirá de forma rigorosa e dentro da legalidade, buscando a responsabilização por todas as violações cometidas, inclusive com pedidos de reparação por danos morais e outras providências administrativas e criminais. Por fim, reafirmo o compromisso com a democracia, com a valorização dos servidores públicos e com a dignidade da pessoa humana, pilares que orientam toda a nossa atuação.

Serra Talhada merece respeito, e a Justiça prevalecerá.

Wendel Araújo de Oliveira

Advogado – OAB/PE nº 01479A

OAB/DF nº 27669 | OAB/MA nº 8879A | OAB/PI nº 5844 | OAB/RJ nº 210267 | OAB/RS nº 106527A | OAB/SP nº 389438 | OAB/TO nº 5233A

DO Júnior Campos