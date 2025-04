Caminhão tenta desviar de vaca na pista e causa grave acidente em Serra Talhada

Um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na noite deste domingo (27), por volta das 23h15, na região de Serra Talhada, nas imediações do distrito de Varzinha, próximo à comunidade de Juazeirinho.

Segundo informações repassadas pelo Sena da Guarda, um dos caminhões, que seguia no sentido Petrolina, colidiu com uma vaca que estava na pista. O motorista, um idoso de 69 anos, ainda tentou desviar, mas acabou perdendo o controle do veículo e bateu de frente com outro caminhão, que vinha no sentido Recife.

Com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para o resgate das vítimas. Três pessoas ficaram feridas.

O motorista de um dos caminhões sofreu apenas escoriações, foi atendido pelos bombeiros e liberado ainda no local. Um jovem de aproximadamente 22 anos teve ferimentos leves.

Já o caso mais grave foi o de um homem de 44 anos, que foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Eduardo Campos, onde deu entrada na sala vermelha. Ele perdeu a orelha esquerda, apresentava sangramento no ouvido direito, queixava-se de fortes dores nas costas e na coluna cervical, além da suspeita de fratura no pulso esquerdo.

As imagens do acidente, enviadas pelo Sena da Guarda, mostram a violência do choque e os caminhões em chamas. O acidente chama atenção para o risco de animais soltos nas rodovias da região.

