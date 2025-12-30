Advogado e poeta Dudu Morais é encontrado morto em sítio na zona rural de Tabira

O advogado criminalista e poeta Dudu Morais foi encontrado morto nesta terça-feira (30) em um sítio localizado na zona rural do município de Tabira, no Sertão do Pajeú.

Figura conhecida em Tabira, Dudu Morais construiu trajetória marcada pela atuação na advocacia criminal e pela presença ativa no meio cultural, especialmente na poesia. Era reconhecido por sua personalidade intensa e por transitar entre o universo jurídico e artístico, mantendo participação frequente em debates e eventos locais.

Dudu Morais também ficou conhecido regionalmente após um caso ocorrido em 2019, quando foi acusado de envolvimento na morte do próprio tio. O episódio teve grande repercussão à época e foi levado a júri popular, que resultou na absolvição do advogado, após acolhimento da tese apresentada pela defesa.

Sobre o falecimento registrado nesta terça-feira, as circunstâncias ainda não foram oficialmente esclarecidas. O corpo foi encontrado no próprio sítio, e o caso está sendo acompanhado pelas autoridades competentes, que devem se pronunciar após a conclusão dos procedimentos iniciais.

Do Júnior Campos