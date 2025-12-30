Governo divulga calendário de feriados e pontos facultativos em 2026

O governo publicou uma portaria com a lista de feriados e dias de ponto facultativo em 2026. O calendário foi divulgado na última edição do Diário Oficial da União.

Ao todo, 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo que 9 cairão em dias úteis. Esse é um dos calendários mais favoráveis dos últimos anos para quem deseja planejar grandes folgas ao longo do ano.

Sete dessas datas ocorrerão em segundas ou sextas-feiras, o que facilita a formação de feriados prolongados sem a necessidade de folgas adicionais.

As chances de feriadões, no entanto, podem ser ainda maiores.

Além dos feriados que já coincidem com o início ou o fim da semana, como o Dia do Trabalho (sexta-feira) e a Independência do Brasil (segunda-feira), outras datas podem ser estendidas com algum planejamento.

É o caso da Confraternização Universal (quinta-feira) e o feriado de Tiradentes (terça-feira). Com um dia de folga extra, essas datas também podem se transformar em feriadões. Se houver essa possibilidade, até nove feriados nacionais poderão ser emendados.

Ao incluir os pontos facultativos, como o Carnaval e o Corpus Christi, o número de dias úteis com chance de folga ou emenda ultrapassa 10.

No caso do Carnaval, que abrange três dias consecutivos (segunda, terça e quarta-feira de Cinzas), esta reportagem considerou o período como um único feriadão, já que as datas se sucedem e costumam ser tratadas em conjunto como ponto facultativo.

Embora não sejam feriados nacionais, essas datas costumam ser tratadas como tal em diversos estados e municípios.