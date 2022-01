Agência do Trabalho divulga 139 vagas para o Sertão

A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou 134 vagas de empregos disponíveis para o Sertão nesta terça-feira (25).

As vagas estão distribuídas entre as agências das cidades de Arcoverde (1), Araripina (5), Petrolina (92), Salgueiro (7) e Serra Talhada (34). Entre as vagas há apenas uma para pessoa com deficiência para o cargo de repositor de mercadorias em Petrolina.

Confira as vagas:

Petrolina: Ajudante de obras (4), Analista administrativo (1), Analista de recursos humanos (1), Assistente administrativo (1), Atendente de farmácia – balconista (2), Auxiliar de armazenamento (1), Auxiliar administrativo (1), Auxiliar de cozinha (1), Auxiliar de limpeza (2), Carpinteiro de obras (2), Cortador de roupas (1), Cozinheiro de restaurante (1), Cumim (1), Desenhista industrial gráfico (1), Farmacêutico (1), Funileiro de automóveis (1), Gerente administrativo (com CNH há no mínimo 6 meses) (1), Marceneiro (4), Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), Montador de móveis de madeira (1), Operador de caixa (1), Pedreiro (24), Pintor de automóveis (1), Técnico de edificações (1),Técnico em laboratório de farmácia (1), Técnico em segurança do trabalho (1), Vendedor de consórcio (10), Vendedor interno (6) e Vendedor pracista (17). Vaga para pessoa com deficiência: Repositor de mercadorias (1).

Arcoverde: Auxiliar de pessoal (1).

Araripina: Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) (2), Gerente de produção (1), Gesseiro plaqueiro (1) e Mecânico de motor a diesel (1).

Salgueiro: Eletricista (1), Mecânico (1), Mecânico de Máquinas Pesadas (manutenção) (1), Padeiro confeiteiro (boleiro) (1), Soldador (1), Técnico de Manutenção Elétrica (1), Técnico Mecânico (1).

Serra Talhada: Ajudante de carga e descarga (1), Assistente administrativo (1), Carpinteiro (6), Cozinheiro industrial (1), Fiscal de prevenção de perdas (1), Motorista de caminhão (2), Pedreiro (10), Servente de obras (10), Técnico em segurança do trabalho (1) e Técnico mecânico (1). Do Nill Júnior