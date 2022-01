Após quase perder dedos da mão, Paulo Matricó lança campanha para seguir tratamento

O genial Paulo Matricó foi vitimado por um acidente de trabalho no penúltimo dia de 2021.

Segundo relato do próprio artista tabirense em sua rede social, ele sofreu um acidente com lesões sérias na mão esquerda, provocado por uma serra circular para corte de madeiras.

“Eu estava confeccionando caixas para as abelhas sem ferrão e, infelizmente, aconteceu. Sofri lesões nos dedos 3 e 5 da não esquerda e precisei ser submetido a uma cirurgia de reimplante de dedos”, revelou.

Paulo foi atendido no Hospital Miguel Arraes, mas, devido a incapacidade da unidade em realizar tratamento especializado e para não ter seus dedos amputados, teve que ser removido para uma clínica particular, o Hospital SOS Mão, onde foi atendido pelo Doutor Rui Ferreira.

“Agora, estou em recuperação num tratamento que será longo, mas estou confiante na minha vitória. Quero ser grato a todas as pessoas que me auxiliaram e estão ajudando desde os primeiros socorros: minha esposa Maria e minhas filhas Meriele e Mariana. Além de tantas outras pessoas que estão numa corrente de apoio, desde orações até auxílio financeiro visando o meu tratamento e recuperação”.

Paulo afirmou que os amigos que quiserem contribuir para o custeio do tratamento podem fazer as transferências via PIX na chave: 184.190.624-72, que é o seu CPF. Matricó é uma das boas almas da música e da cultura sertanejas. Como vive da pura arte, em um momento desse precisa de suporte, enquanto o business do lixo musical fatura milhões. São as inversões da vida e da arte. Vamos ajudar o poeta! Do Nill Júnior