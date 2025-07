Agricultor é flagrado dirigindo bêbado com maconha no carro em Serra Talhada

Na noite desta quinta-feira (10), um agricultor de 48 anos foi detido no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada, após ser flagrado dirigindo em alta velocidade, embriagado e portando drogas. A ocorrência envolveu direção perigosa, perturbação do sossego, posse de entorpecente e embriaguez ao volante.

Moradores da Travessa Honorina Alves de Lima, no bairro Tancredo Neves, acionaram a Polícia Militar por volta das 17h56 desta quinta-feira (10), denunciando um motorista que trafegava de forma imprudente pelas vias do bairro, colocando em risco a segurança de pedestres e demais condutores.

Ao chegar ao local, os policiais do 14° BPM encontraram o veículo Fiat Siena preto estacionado em frente à residência do agricultor de 48 anos. Testemunhas afirmaram que o homem havia acabado de chegar no automóvel.

Durante a abordagem, os PMs realizaram buscas no interior do carro e encontraram uma porção de maconha e uma lata de cerveja parcialmente consumida. O condutor apresentava sinais claros de embriaguez, como forte odor etílico, fala desconexa e descoordenação motora.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A droga — aproximadamente um grama de maconha — foi apreendida.