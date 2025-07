Aliado de Márcia em Serra, Fernando Monteiro declara apoio a Raquel Lyra e cria saia justa no palanque petista

Integrando o Republicanos, partido aliado do prefeito João Campos (PSB) e adversário direto da governadora Raquel Lyra (PSD), o deputado federal Fernando Monteiro causou surpresa ao declarar, nesta quinta-feira (11), que é “aliado” da chefe do Executivo estadual. A fala ocorreu durante a filiação do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, ao PSD, sigla comandada por Raquel em Pernambuco.

“Sou de outro partido, mas sou aliado da governadora Raquel Lyra. E não sou aliado de discurso. Fui o deputado federal que mais destinou emendas de bancada para Pernambuco. Coloquei para a BR-232, para a Restauração. E quantas vezes ela precisar, vai ter recurso meu, porque recurso aqui é bem aplicado”, afirmou Monteiro.

A declaração gerou desconforto dentro da base do Republicanos, que tem como principal liderança no estado o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho aliado de João Campos e nome cotado para o Senado em 2026, numa possível chapa de oposição a Raquel.

Mas o gesto de Fernando também repercute em Serra Talhada, onde ele é aliado de primeira hora da prefeita Márcia Conrado (PT), uma das principais críticas da atual governadora. Monteiro é presença constante nas agendas da petista e é tratado como uma espécie de “secretário extraoficial” de seu governo, com trânsito livre e voz ativa na gestão.

A fala de Fernando abre uma nova tensão: como manter o apoio irrestrito a Márcia Conrado e, ao mesmo tempo, se apresentar como aliado de Raquel Lyra justamente a principal adversária política da prefeita no estado?

Do Júnior Campos