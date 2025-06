Alepe aprova reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da rede estadual

Após duas sessões sem ser votado, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 2968/2025, de autoria do Governo do Estado de Pernambuco, foi aprovado nesta segunda-feira (9) na Assembleia Legislativa (Alepe). O texto prevê um reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores da rede estadual de ensino.

A matéria foi apreciada em duas votações. Na primeira discussão, realizada durante a reunião ordinária, o projeto recebeu 31 votos favoráveis. Em seguida, em sessão extraordinária, foi aprovado em segunda discussão com 34 votos.

O reajuste foi recebido com entusiasmo pelos profissionais da educação presentes na galeria da Alepe, que acompanharam de perto a votação. Muitos comemoraram o resultado, visto como uma vitória importante da categoria após articulações e pressão junto aos parlamentares.

Do Júnior Campos