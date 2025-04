Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, é afastado após operação da PF

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado da sua função nesta quarta-feira (23) após operação da Polícia Federal (PF) que investiga fraudes na entidade.

Ele é alvo de buscas. Segundo a PF, entidades que representavam aposentados e pensionistas descontaram irregularmente parte de mensalidades associativas aplicadas sobre benefícios previdenciários.

A operação é considerada uma das mais importantes e delicadas da PF. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, — os dois órgãos estão juntos na operação — avisaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a operação ser deflagrado.

Isso simboliza o tamanho do problema que o INSS vai enfrentar . E como o governo precisará reagir , diante do tamanho da fraude e da necessidade e proteger os aposentados de situações como essa. A reunião foi no Alvorada. Neste momento uma segunda reunião está em andamento no ministério da Justiça.

Do G1