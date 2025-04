PRF divulga balanço da Operação Semana Santa e Tiradentes em Pernambuco

Entre os dias 17 a 21 de abril, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou ações de fiscalização, educação para o trânsito e combate ao crime, através da Operação Semana Santa e Tiradentes 2025. Nesse período, foram atendidos 47 sinistros, que deixaram 55 pessoas feridas e sete mortas nas rodovias federais de Pernambuco. O feriado este ano foi atípico, pois pela primeira vez se somou ao Dia de Tiradentes.

Do total de mortes, cinco envolveram motociclistas. Um dos sinistros mais graves ocorreu na tarde de sábado (19), no Km 243 da BR 232, em Arcoverde, no Sertão pernambucano. Foi uma colisão frontal entre dois carros, que resultou na morte de uma idosa de 72 anos e deixou cinco pessoas feridas.

Em cinco dias, foram fiscalizadas 4.992 pessoas e 4.212 veículos, sendo emitidas 2.127 autuações por diversas infrações e recolhidos 176 veículos irregulares. A infração mais verificada foi o excesso de velocidade, com 437 imagens de radar registradas. Destacam-se também o trânsito pelo acostamento (119), as ultrapassagens em local proibido (116), o não uso do cinto de segurança (105), a falta do capacete (24) e da cadeirinha (19).

No combate à embriaguez ao volante, foram realizados 3.740 testes com o bafômetro, que resultaram em duas prisões e 46 autuações, sendo 38 por recusa e oito por constatação. A multa prevista é de R$2.934,70 e sete pontos na carteira de habilitação, além de prever a suspensão do direito de dirigir e condução à Delegacia de Polícia Civil, a depender do índice verificado no equipamento.

As ações educativas contaram com o apoio de equipes da PRF de Brasília, Rio Grande do Sul e Rondônia. As atividades alcançaram 4.141 pessoas, através de comandos de travessia segura, palestras do Cinema Rodoviário e fiscalização dirigida, em que os condutores são orientados durante as abordagens nas rodovias.

As ações de combate ao crime resultaram em cinco veículos recuperados e 16 pessoas detidas por diversos crimes, como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e com mandados de prisão em aberto.

Para prevenir colisões, foram retirados 78 animais de grande porte das rodovias e prestados 92 auxílios a motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em sinistros sem vítimas.