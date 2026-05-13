Allan com Fernando e Carlos com Waldemar? Bastidores pegam fogo no grupo de Márcia em Serra Talhada

Nos bastidores da política de Serra Talhada, cresce a expectativa em torno de dois movimentos que podem mexer diretamente no tabuleiro eleitoral do grupo da prefeita Márcia Conrado (PT) para 2026.

De um lado, o secretário de Assistência Social, Allan Pereira, deve oficializar apoio à pré-candidatura de Fernando Monteiro (PSD) para deputado federal. Do outro lado, cresce a possibilidade de o ex-prefeito Carlos Evandro caminhar em direção oposta e declarar voto em Waldemar Oliveira (AVANTE).

O movimento de Allan vem sendo tratado como mais um gesto de alinhamento total ao núcleo político da prefeita Márcia Conrado.

Allan já sinalizou fidelidade ao grupo governista ao assumir posição ao lado da pré-candidatura de Breno Araújo, esposo da prefeita Márcia Conrado e nome apoiado pelo Palácio Municipal para disputa à Assembleia Legislativa.

O anúncio de apoio a Breno, inclusive, repercutiu dentro do próprio campo governista e provocou reações políticas. Paralelamente, Waldemar Oliveira chegou a afirmar recentemente que ainda contava com o apoio de Allan para deputado federal, mesmo após o rompimento do secretário com o AVANTE.

Apesar disso, o que circula nos bastidores é que Allan deve mesmo fechar questão com Fernando Monteiro. A possível declaração oficial deve ocorrer em Brasília, durante a Marcha dos Prefeitos, evento do qual Allan participará ao lado da prefeita Márcia Conrado.

Enquanto isso, outro movimento segue sendo aguardado nos corredores da política serra-talhadense: a posição definitiva de Carlos Evandro. Reservado nas últimas movimentações, o ex-prefeito pode aprofundar o distanciamento do grupo governista e caminhar para um alinhamento com Waldemar Oliveira.

Carlos já não acompanha o projeto de Breno Araújo para deputado estadual.

Com isso, a política de Serra Talhada entra em mais uma intensa articulação, marcada por expectativa, especulações e recados nos bastidores. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Vamos aguardar.

Do Júnior Campos