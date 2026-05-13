Governadora Raquel Lyra entrega 2.157 novos soldados da Polícia Militar às ruas do Grande Recife

Nesta terça-feira (12), a governadora Raquel Lyra iniciou o dia com o lançamento de parte dos 2.157 policiais militares recém-formados que passam a atuar em toda Região Metropolitana do Recife. A solenidade ocorreu no Quartel da Polícia Militar de Pernambuco, no Recife, e marcou a entrega de 994 soldados na capital pernambucana. Após a cerimônia, a governadora seguiu para o Cabo de Santo Agostinho, onde também realiza o lançamento de outros 210 policiais militares para reforçar a segurança no município.

“Hoje colocamos nas ruas mais de 2 mil novos policiais militares, carinhosamente chamados de ‘laranjinhas’. Somados aos efetivos já incorporados, já são mais de 5.500 policiais atuando nas ruas desde janeiro de 2023. Estamos garantindo o maior investimento da história de Pernambuco na área de segurança pública, com cerca de R$ 2,2 bilhões destinados à construção de batalhões e delegacias, além da aquisição de armamentos, coletes, viaturas e helicópteros”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.