Homem é detido após esconder produtos nas roupas em loja de shopping de Serra Talhada

Um homem foi detido na noite desta terça-feira (12) após ser flagrado furtando produtos em uma unidade da Lojas Americanas, localizada no Shopping Serra Talhada, no Centro de Serra Talhada.

De acordo com informações do 14º BPM, policiais militares foram acionados pela Central de Rádio para verificar a ocorrência de furto no estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, o gerente da loja informou que um funcionário percebeu o suspeito escondendo mercadorias dentro das roupas.

Ainda segundo o relato, após notar que havia sido observado, o homem deixou a loja, mas retornou pouco tempo depois e voltou a subtrair produtos. Diante da atitude suspeita, o funcionário decidiu acompanhar o indivíduo e realizou a abordagem verbal.

No momento da abordagem, o suspeito confessou o furto e retornou ao interior da loja, onde apresentou os materiais que carregava. Entre os itens recuperados estavam gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal, utensílios domésticos e até um brinquedo promocional.

O homem também confirmou aos policiais que já havia sido conduzido anteriormente à delegacia pelo mesmo tipo de crime. O gerente da unidade informou ainda que o suspeito já teria tentado furtar mercadorias em outra ocasião e decidiu representar criminalmente desta vez.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Militar destacou que não houve necessidade do uso da força durante a ocorrência e que o suspeito não sofreu agressões físicas ou psicológicas. As imagens do circuito interno de segurança poderão ser apresentadas posteriormente, conforme os procedimentos administrativos da empresa.