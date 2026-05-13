“Não baixarei a cabeça”, dispara Lindomar Diniz em desabafo na tribuna após clima tenso na Câmara de Serra Talhada

O clima político segue acirrado na Câmara de Vereadores de Serra Talhada. Após a repercussão da postura de enfrentamento adotada pelo presidente da Casa, Manoel Enfermeiro, durante a sessão desta terça-feira, o líder da oposição, Lindomar Diniz, fez um discurso em tom de desabafo, misturando cobranças à gestão da prefeita Márcia Conrado com uma linha do tempo de sua trajetória política.

A fala expôs, de forma nítida, o clima de insatisfação nos bastidores do Legislativo municipal em relação às posturas adotadas pela presidência da Casa e ao tratamento dado aos vereadores de oposição.

Durante o pronunciamento, Lindomar afirmou que vem enfrentando dificuldades para obter respostas da gestão municipal, mesmo após o envio de ofícios oficiais. Um dos exemplos citados foi o pedido de esclarecimento sobre a paralisação da obra do anel viário.

Segundo ele, a ordem de serviço teria sido assinada em julho de 2025, com prazo de entrega previsto para outubro do mesmo ano, mas a obra continua parada.

“Enquanto cidadão e parlamentar, a gente merece respeito”, afirmou o vereador.

O parlamentar também cobrou explicações da Secretaria de Educação sobre a compra de parques infantis para escolas do município, em um investimento superior a R$ 3,3 milhões. Lindomar disse que encaminhou ofício ao então secretário da pasta há 42 dias e, até o momento, não recebeu resposta.

Apesar de afirmar não ser contra a instalação dos equipamentos, o vereador questionou os valores investidos, a quantidade de escolas contempladas e a qualidade de alguns parques já instalados.

Segundo ele, durante visitas realizadas em unidades escolares, recebeu relatos de acidentes envolvendo crianças e identificou brinquedos já danificados.

Em outro trecho do discurso, o líder oposicionista fez questão de destacar que também reconhece ações positivas da gestão quando considera necessário. Ele citou publicamente a secretária Simone, responsável pela limpeza urbana, afirmando que após uma reclamação sobre entulho em uma rua, o problema foi resolvido rapidamente.

Ao longo da fala, Lindomar também relembrou sua trajetória política desde 2012, destacando que chegou ao Legislativo sem tradição familiar na política e sem compra de votos.

O vereador citou suas votações nas eleições de 2012, 2016, 2020 e 2024, reforçando que sua atuação é baseada em trabalho comunitário e fiscalização. Em um dos trechos mais simbólicos do discurso, ele destacou que obteve mais de 600 votos na última eleição e reclamou de atitudes que, segundo ele, tentam descredibilizar sua atuação política por não fazer parte de famílias tradicionais da política local.

Lindomar afirmou ainda que, após assumir o mandato e “assinar o recebimento” na Câmara, todos os parlamentares passam a ter a mesma legitimidade dentro da Casa Legislativa.

“Depois que assumir e assinar o recebo aqui, todo mundo é vereador e é igual”, declarou.

Em um dos trechos mais fortes do pronunciamento, o parlamentar afirmou que vereadores de oposição enfrentam discriminação dentro da política local.

“Nós temos uma política arcaica antiga de que não se pode ser opositor e sentar para ouvir as demandas”, declarou.

Lindomar ainda reclamou de críticas feitas por colegas da base governista durante os debates em plenário e afirmou que continuará cobrando transparência da gestão municipal.

“Não baixarei a cabeça de forma alguma”, disparou.